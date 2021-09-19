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Добро пожаловать в интернет-магазин автозапчастей "MyCar24.online"!

Мы занимаемся продажей деталей и комплектующих к легковым автомобилям (иномаркам), а также к грузовикам и полуприцепам Man, Volvo, Scania, Iveco, Mercedes-Benz, Renault и DAF. На все новые товары распространяется официальная гарантия от производителей, а если вы хотите сэкономить средства, мы предложим вам автозапчасти б/у – хотя и бывшие в употреблении, но с минимальной степенью износа!

Поиск автомобиля по VIN (FRAME) Найти Например: WAUBH54B11N111054 Поиск автомобиля из списка Выберите бренд Показать модификации по заданным параметрам VIN вашего автомобиля является самым надежным идентификатором. Если Вы не знаете VIN или сомневаетесь, подойдет ли выбранная деталь к вашему автомобилю - свяжитесь с менеджером магазина

× Что такое VIN (FRAME)?

Каталог расходников для ТО иномарок

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Какие товары есть в наличии?

В интернет-магазине "MyCar24.online" представлены все распространенные виды запчастей для легковых автомобилей европейского и азиатского производства: Lexus, Toyota, Volkswagen, Peugeot, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Honda, Audi, Ford, Volvo и т.д. Детали на 100% совместимы с оригинальными моделями авто, и продаются с официальной гарантией. Заказ запчастей в Казахстане может быть совершен удаленно, и на сайте в любой момент можно купить:

-стартеры;

-амортизаторы;

-свечи зажигания;

-тормозные суппорты;

-генераторы;

-карданные валы;

-поршневые кольца;

-блоки управления;

-подушки двигателей;

-датчики давления и т.д.

Словом, у нас продается все, что необходимо для нормальной работы автомобиля – после естественного износа деталей, их порчи или поломки. Мы ориентируемся не только на рядовых автолюбителей, но и на крупные организации, занимающиеся грузоперевозками. Так, у нас всегда есть в наличии новые и б/у запчасти на авто грузового сегмента, в том числе – на марки DAF, Man, Scania, Iveco и т.д. У нас же можно приобрести детали для прицепов Schmitz Cargobull – с осями ROR, BPW и SAF.

В чем наши преимущества?

Интернет-магазин "MyCar24.online" работает круглосуточно, и купить запчасти в Казахстане теперь стало еще проще! Мы всегда готовы организовать доставку в Актобе, Усть-Каменогорск, Павлодар, Талды-Курган, Караганду, Петропавловск, и другие населенные пункты Республики. Кроме оперативного отклика на заявки, к нашим преимуществам также отнесем:

огромный выбор автозапчастей для грузовых и легковых авто – как с первичного, так и со вторичного рынка;

доступные цены, в среднем – ниже, чем у конкурентов;

быструю доставку в пределах Казахстана (как правило, не дольше 24 часов);

долгосрочную гарантию;

возможность возврата товаров;

возможность заказа деталей под заказ (не по прайсу).

Заказ запчастей в Казахстане занимает считанные минуты, после чего мы быстро комплектуем и доставляем товар в пункт назначения. Наша компания работает уже более 12 лет, и заинтересована в привлечении новых клиентов. Обращайтесь к нам в любое время, и получайте качественные автозапчасти недорого, по безналичной оплате, и с быстрой доставкой!

× Соглашение об обработке персональных данных Соглашение об обработке персональных данных Настоящим, Клиент дает свое согласие "MyCar24.online" (далее – Оператор пенсональных данных) и указанным в настоящем согласии третьим лицам, на обработку его персональных данных на интернет-сайте Оператора и подтверждает, что дает такое согласие, действуя своей волей и в своем интересе. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес места жительства, почтовый адрес, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также любая иная информация. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения закона от 21 мая 2013 года N 94-V «О персональных данных и их защите» в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Республики Казахстан. Настоящее согласие Клиента предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных Клиента, которые необходимы или желаемы для достижения целей деятельности Оператора, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, а также обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных Клиента в соответствии с указанными выше целями и законодательством Республики Казахстан. Настоящим Клиент выражает согласие и разрешает Оператору и третьим лицам объединять персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств, а также обрабатывать его персональные данные для продвижения Оператором товаров, работ, услуг на рынке, для информирования о проводимых акциях и предоставляемых скидках. Настоящим Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения целей Оператора третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте лично (включая персональные данные Клиента) таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.

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