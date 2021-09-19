Добро пожаловать в интернет-магазин автозапчастей "MyCar24.online"!
Мы занимаемся продажей деталей и комплектующих к легковым автомобилям (иномаркам), а также к грузовикам и полуприцепам Man, Volvo, Scania, Iveco, Mercedes-Benz, Renault и DAF. На все новые товары распространяется официальная гарантия от производителей, а если вы хотите сэкономить средства, мы предложим вам автозапчасти б/у – хотя и бывшие в употреблении, но с минимальной степенью износа!
Каталог расходников для ТО иномарок
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В интернет-магазине "MyCar24.online" представлены все распространенные виды запчастей для легковых автомобилей европейского и азиатского производства: Lexus, Toyota, Volkswagen, Peugeot, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Honda, Audi, Ford, Volvo и т.д. Детали на 100% совместимы с оригинальными моделями авто, и продаются с официальной гарантией. Заказ запчастей в Казахстане может быть совершен удаленно, и на сайте в любой момент можно купить:
-стартеры;
-амортизаторы;
-свечи зажигания;
-тормозные суппорты;
-генераторы;
-карданные валы;
-поршневые кольца;
-блоки управления;
-подушки двигателей;
-датчики давления и т.д.
Словом, у нас продается все, что необходимо для нормальной работы автомобиля – после естественного износа деталей, их порчи или поломки. Мы ориентируемся не только на рядовых автолюбителей, но и на крупные организации, занимающиеся грузоперевозками. Так, у нас всегда есть в наличии новые и б/у запчасти на авто грузового сегмента, в том числе – на марки DAF, Man, Scania, Iveco и т.д. У нас же можно приобрести детали для прицепов Schmitz Cargobull – с осями ROR, BPW и SAF.
Интернет-магазин "MyCar24.online" работает круглосуточно, и купить запчасти в Казахстане теперь стало еще проще! Мы всегда готовы организовать доставку в Актобе, Усть-Каменогорск, Павлодар, Талды-Курган, Караганду, Петропавловск, и другие населенные пункты Республики. Кроме оперативного отклика на заявки, к нашим преимуществам также отнесем:
Заказ запчастей в Казахстане занимает считанные минуты, после чего мы быстро комплектуем и доставляем товар в пункт назначения. Наша компания работает уже более 12 лет, и заинтересована в привлечении новых клиентов. Обращайтесь к нам в любое время, и получайте качественные автозапчасти недорого, по безналичной оплате, и с быстрой доставкой!
23-09-2021
Уценённые товар Турбокомпрессоры
19-09-2021
Части бампера -Уценённые товары